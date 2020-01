(Saint-Jean) La Ville de Saint-Jean a déclaré l’état d’urgence, ordonnant la fermeture d’entreprises et demandant à la population de ne pas s’aventurer sur les routes, alors qu’un blizzard frappe la capitale de Terre-Neuve-et-Labrador.

La Presse canadienne

Environnement Canada a émis des avertissements de blizzard et de vent pour une grande partie de l’île, la neige la plus lourde étant attendue dans les péninsules d’Avalon et de Bonavista, où des vents forts et de la poudrerie peuvent causer des conditions de voile blanc jusqu’à samedi.

On a demandé aux résidants de se préparer à recevoir de 40 à 75 centimètres de neige.

La neige la plus lourde devrait tomber pendant la journée, puis les rafales devraient se lever le soir, avec des vents pouvant atteindre 150 km/h près des zones côtières.

Les écoles et les bureaux du gouvernement ont été fermés dans la région de Saint-Jean.

La Ville de Saint-Jean a prévenu les résidants de préparer des trousses d’urgence contenant le nécessaire pour subsister pendant au moins 72 heures.

« Toutes les entreprises doivent fermer », indique vendredi matin un communiqué de la Ville, ajoutant que « tous les véhicules, à l’exception des véhicules d’urgence, ne sont pas autorisés à emprunter les rues de la ville ». Le déneigement des rues devait se poursuivre.

« Veuillez rentrer à la maison et ne conduisez pas avant la levée de l’état d’urgence », ajoute le communiqué.

L’état d’urgence demeurera en vigueur jusqu’à nouvel ordre.

Metrobus Transit a annulé le service d’autobus dans la ville pour la journée et les vols prévus vendredi ont été annulés à l’aéroport international de Saint-Jean.