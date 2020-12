Réorganisation policière à Laval

La fin de la police communautaire telle qu’on la connaît

Fermeture de quatre postes de quartier sur six, création d’une nouvelle escouade, division de l’île en 27 micro-secteurs, construction d’un nouveau poste de gendarmerie pour éliminer les déplacements perdus, fin des silos dans les sections d’enquête ; le Service de police de Laval (SPL) annonce un ambitieux plan de restructuration qui marque la fin de la police communautaire telle qu’on la connaît et qui se traduira, selon lui, par une plus grande proximité et un meilleur service à la population.