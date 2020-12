Chères lectrices, chers lecteurs, je suis heureux de vous informer que l’Agence du revenu du Canada vient d’accorder à La Presse son statut d’organisation journalistique enregistrée (OJE). Ainsi, les dons à La Presse de plus de 20 $ annuellement, effectués depuis le 1er janvier 2020, feront l’objet d’un reçu à des fins fiscales. Ce reçu de charité permettra à nos contributeurs de bénéficier d’un crédit d’impôt pouvant représenter entre 35 % et 53 % du montant de leur contribution en fonction de leur niveau de taxation et du montant annuel total de leurs dons.

Pierre-Elliott Levasseur

La Presse

Cette nouvelle fait suite à une décision du gouvernement fédéral qui avait annoncé en mars 2019 son intention d’accorder le statut de donataire reconnu à des médias faisant partie d’une structure à but non lucratif comme La Presse.

Il s’agit d’une étape importante dans l’évolution de notre modèle d’affaires basé sur la diversification de nos revenus. Au cours des derniers mois, nous avons mis en place plusieurs initiatives, dont la vidéo publicitaire à l’ouverture de La Presse+ et l’authentification sur l’ensemble de nos plateformes, afin de réduire l’impact négatif de la crise actuelle. Les résultats de ces initiatives, jumelés aux contributions exceptionnelles de nos lecteurs au cours des derniers mois, nous donnent confiance en l’avenir de La Presse.

Votre implication

Vous êtes plus nombreux que jamais à nous lire chaque jour depuis le début de la pandémie. Sachez que nos équipes sont extrêmement fières de travailler au quotidien pour vous apporter une information juste et rigoureuse.

Vous êtes non seulement fidèles, mais également engagés à contribuer à notre mission d’offrir un journalisme de qualité accessible gratuitement au plus grand nombre. Dans un monde de plus en plus numérique, il s’agit d’un rouage essentiel qui permet des débats respectueux et éclairés au sein de la société.

Ainsi, depuis le lancement de notre campagne en 2019, plus de 52 000 lecteurs ont fait le choix de soutenir financièrement La Presse et près de la moitié d’entre eux contribuent mensuellement. En 2020, ces dons totalisent jusqu’à maintenant 4 millions de dollars qui seront entièrement réinvestis dans la poursuite de notre mission.

Nous sommes émus et très touchés par cet élan de solidarité sans précédent qui nous permet de nous approcher de notre grand objectif d’atteindre à terme des contributions de 5 millions de dollars annuellement afin d’assurer la pérennité de la plus grande salle de rédaction francophone en Amérique du Nord.

L’année 2020 a été riche en actualité et exigeante pour les équipes de La Presse qui ont déployé tous les efforts nécessaires, dans un contexte parfois difficile, pour vous aider à naviguer à travers les multiples facettes de la pandémie. Avec vos contributions, vous nous avez permis de poursuivre notre couverture sur le terrain, de recueillir des informations de qualité et d’offrir des contenus axés sur des enjeux qui vous touchent. Et ce, au bénéfice de près de deux millions de Québécois qui nous consultent chaque jour.

Nous n’y serions pas arrivés sans vous. Nous tenons, chers contributrices et contributeurs, à vous remercier pour votre appui.

Nous savons que les derniers mois ont été faits de grands bouleversements pour plusieurs d’entre vous et que les prochaines semaines risquent d’être modulées de beaucoup d’incertitudes. Nous sommes choyés de pouvoir continuer de vous accompagner dans votre quotidien et de pouvoir vous aider à comprendre les enjeux qui vous préoccupent.

Je tiens à vous remercier de nous lire, d’abord et avant tout. Merci également pour votre confiance, votre soutien, votre attachement à notre média et votre fidélité.

> Consultez la procédure pour obtenir votre reçu