(Montréal) C’est une étudiante en génie, et une fière Autochtone, Brielle Chanae Thorsen, qui est la lauréate cette année de l’Ordre de la rose blanche offerte par Polytechnique Montréal en mémoire des victimes et des survivantes de la tuerie antiféministe de 1989. Il ne faut pas oublier ces vies qui ont été fauchées, estime la jeune lauréate, et le travail qui reste à faire pour atteindre une réelle égalité.

Stéphanie Marin

La Presse Canadienne

« Nous devons tous avoir une chance égale de poursuivre une carrière enrichissante sans être victimes de discrimination ou de violence, peu importe notre genre, notre race, notre sexualité ou notre religion », a déclaré la jeune femme de 22 ans.

Ce ne fut pas le cas des 14 femmes qui ont été abattues et des 13 personnes blessées par Marc Lépine dans les salles de classe de cette École de génie, le 6 décembre 1989.

Depuis six ans, pour honorer ces victimes et tous ceux qui se sont retrouvés au cœur du drame, Polytechnique Montréal a créé l’Ordre de la rose blanche, une bourse de 30 000 $ remise annuellement à une étudiante canadienne en génie qui désire poursuivre ses études dans ce domaine aux cycles supérieurs.

L’Ordre porte ce nom car au fil des années, les roses blanches sont devenues le symbole des activités de commémoration de ce massacre.

La lauréate 2020 entend poursuivre une maîtrise en génie mécanique à l’Université Queen’s de Kingston, en Ontario. Elle avait auparavant obtenu un baccalauréat en génie mécanique et mathématiques de cette même université.

Bien qu’elle soit née après la tuerie de Polytechnique, Brielle était bien au fait de ce qui s’est passé ce jour-là. Et elle sait que cette bourse a un poids et une signification toute particulière.

« Quand je pense à ces vies qui ont été fauchées, je ne peux m’empêcher de penser : et si cela avait été moi et mes camarades ? », a-t-elle dit en entrevue avec La Presse Canadienne.

« Cette pensée me bouleverse. »

Il faut se rappeler des victimes et des survivantes de cette tragédie, dit-elle, car « ce sont leurs efforts, et leurs vies qui m’ont permis à moi et à mes collègues de classe d’étudier en sécurité ».

Mais encore aujourd’hui, il y a des barrières, fait remarquer l’étudiante originaire de Cochrane en Alberta, qui fait partie de la nation crie de Saddle Lake.

Par exemple, lors d’un stage à la Défense nationale, elle était l’une des rares femmes dans le bureau du Centre de recherche de la base de Suffield, en Alberta — et la seule Autochtone. Et elle se rappelle de travaux d’équipe à l’université où elle a été traitée différemment en raison de son sexe : des collègues masculins ne tenaient pas compte de ses suggestions et de ce qu’elle avait à dire, bien qu’ils écoutaient les autres hommes.

Et puis, les femmes sont encore minoritaires dans les classes de génie, bien que dans son programme combiné de génie et de mathématiques, elles étaient près de 50 %.

« Bien qu’il y ait encore du travail à faire pour atteindre l’égalité et l’équité dans la profession, notre représentation augmente, ce qui est fort prometteur pour la future génération de femmes ingénieures », a-t-elle souligné.

« Car les ingénieurs créent des solutions pour le monde entier. Pourquoi une portion seulement de la population serait responsable de concevoir des solutions pour tous ? »

Cela ne fait aucun sens, dit-elle. Il faut plus de diversité pour répondre aux défis que l’on doit affronter.

La jeune femme a un parcours déjà bien étoffé, tant au niveau sportif — elle fait partie de l’équipe féminine d’aviron Queen’s Varsity et de l’équipe de l’Alberta aux Jeux d’été du Canada en 2017 — que communautaire et elle a déjà cerné son avenir professionnel.

Elle entend se spécialiser en énergies durables en mettant à profit ses connaissances pour travailler avec les communautés autochtones du nord du pays. Elle veut notamment contribuer à leurs projets visant la souveraineté énergétique.