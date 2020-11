La Presse a annoncé aujourd’hui avoir retenu la candidature de François Cardinal au poste de vice-président information et éditeur adjoint.

François Cardinal est à La Presse depuis 2002, après avoir été journaliste au Devoir et au Journal de Montréal. Comme journaliste, il a couvert entre autres la politique provinciale, l'environnement et les affaires urbaines. Il a par la suite été nommé chroniqueur, puis éditorialiste en chef et directeur principal de la section Débats.

Il est également membre du comité de direction de La Presse depuis 2017 et possède une connaissance importante du fonctionnement des différents services dans l’entreprise, et de la vision stratégique de La Presse. Il a notamment travaillé étroitement avec la haute direction dans le cadre de la migration de La Presse dans une structure à but non lucratif en 2018. « J’ai eu la chance d’observer le travail de François au cours des dernières années et j’ai été impressionné par son jugement et sa contribution dans plusieurs dossiers », a indiqué Pierre-Elliott Levasseur, Président de La Presse, dans un courriel envoyé aux employés.

« Afin de relever les défis exigeants que requiert le poste d’éditeur adjoint, nous souhaitions nommer quelqu’un qui représente les valeurs de La Presse, qui connaît la culture de l’entreprise et les normes rigoureuses qui encadrent le travail de nos journalistes et confèrent crédibilité et justesse à La Presse », a-t-il ajouté. « Avec la candidature de François Cardinal, nous nous assurons de maintenir les plus hauts standards éthiques de la profession journalistique et d’assurer la poursuite de notre mission d’information, en offrant une couverture distinctive, riche et diversifiée de l’actualité ».

Conformément à la procédure prévue dans la convention collective, la direction de La Presse a indiqué ses intentions de nommer François Cardinal à l’exécutif syndical du STIP pour consultation. Le processus suivra son cours jusqu’à la nomination officielle.