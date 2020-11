Yves Boisvert Chronique

La majorité silencieuse

Une petite ville à mi-chemin entre San Antonio et Houston. Une ville sans signe distinctif. Small town America. On arrête cinq minutes pour mettre de l’essence. Dans le dépanneur attenant, autour d’un réchaud où s’ennuient des morceaux de poulet frit un peu gris, on remarque qu’il y a moins de gens qui portent un masque. Il y avait ce type sorti d’un pick-up de belle taille. Ce n’est pas tant qu’il n’en portait pas, c’est qu’il me regardait comme si j’avais mis une bouée de sauvetage pour nager dans la barboteuse.