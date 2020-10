La FTQ manifeste devant les bureaux de François Legault

Les travailleuses et travailleurs du secteur public en santé et en éducation affiliés à la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) ont manifesté samedi après-midi devant le bureau du premier ministre à Montréal. Ils considèrent que les négociations pour une nouvelle convention collective n’avancent pas et pressent le gouvernement Legault d’agir.