(Ottawa) Le gouvernement fédéral est critiqué pour ne pas en faire assez pour aider les anciens combattants handicapés au moment où de nouvelles données semblent confirmer les craintes voulant qu’il leur soit plus difficile de demander de l’aide à cause de la COVID-19.

Lee Berthiaume

La Presse Canadienne

Selon le ministère des Anciens combattants, environ 8000 vétérans ont demandé des prestations d’invalidité au cours des trois premiers mois de la pandémie, soit environ la moitié du nombre habituel.

Cette forte baisse a même aidé le ministère à réduire son retard dans l’examen des 40 000 demandes d’aide en attente de traitement.

Pourtant, le fait qu’il y ait eu la moitié du nombre normal de demandes ne signifie pas que l’ensemble des anciens combattants canadiens avait besoin de moins d’aide.

Le gouvernement fédéral a été averti dès le printemps que de nombreux anciens combattants avaient du mal à obtenir les documents nécessaires pour demander une indemnité financière à cause de la COVID-19.

Un vétéran a notamment eu des difficultés à obtenir un rapport médical confirmant l’étendue de ses blessures, car de nombreux médecins limitaient leur travail en raison de la pandémie.

Le ministère reconnaît toutefois qu’une partie de cette baisse est probablement attribuable à la pandémie, car il est plus difficile pour les anciens combattants d’obtenir les informations nécessaires, comme les évaluations des médecins, pour postuler.

« Nous pensons qu’il est très probable que la pandémie ait eu un impact sur le nombre d’anciens combattants qui demandent des prestations au cours du trimestre, a déclaré le porte-parole Josh Bueckert dans un courriel. Les défis liés à la COVID-19 ont peut-être compliqué les démarches, comme la collecte des informations nécessaires pour leurs demandes individuelles. »

Le ministère des Anciens Combattants a reconnu dimanche les défis posés par la pandémie.

Brian Forbes, le président du Conseil national des associations d’anciens combattants, avait déjà lancé au printemps une telle mise en garde.

M. Forbes s’est dit frustré parce que le gouvernement n’a pas réagi pour régler ce problème dont il était au courant depuis des mois. Selon lui, le moment est venu d’agir. Lui-même connait des cas où des anciens combattants ayant subi des blessures n’ont pu demander une aide fédérale parce qu’ils attendent toujours de rencontrer un médecin.

« La raison pour laquelle les nouvelles candidatures sont en baisse est que les militants comme moi sommes confrontés à la réalité que sans preuves médicales, [le ministère] ne rendra pas de décision, a-t-il déclaré.

On craint que certains anciens combattants ne puissent accéder à un soutien financier vital, en particulier à un moment où de nombreux Canadiens ont du mal à joindre les deux bouts en raison de la pandémie.

Le ministère des Anciens Combattants a indiqué qu’il donnait plus de temps aux anciens combattants pour fournir des rapports médicaux pour étayer leurs réclamations et toute autre information manquante, et qu’il pouvait accélérer l’examen de ceux identifiées comme étant les plus à risque.

M. Forbes a réitéré que le ministère allège le fardeau de la preuve des anciens combattants qui demandent une aide financière.

Il a également exhorté le gouvernement à commencer à approuver automatiquement les demandes d’assistance pour s’assurer que les anciens combattants obtiennent de l’aide plutôt que de laisser les dossiers dans une pile pendant des mois et des années, avec des audits ponctuels pour dissuader les tricheurs.

« Jusqu’à ce qu’ils obtiennent décision d’admissibilité, ils ne pouvent pas obtenir de soins de santé ou des traitements, a souligné M. Forbes. Les vétérans sont parfois dans un état précaire et ils ont besoin de ces prestations. On peut imaginer l’impact de l’attente de cette sécurité financière sur leur bien-être général. »