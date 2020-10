« L’heure est au calme et j’invite toutes celles et ceux qui souhaitent s’exprimer de le faire avec retenue pour éviter d’envenimer davantage le débat », demande le recteur dans sa lettre adressée aux « membres de la communauté universitaire ».

Le recteur de l’Université d’Ottawa Jacques Frémont a lancé un « appel au calme » et a dénoncé des échanges « irrespectueux », « haineux et menaçants » dans une missive envoyée mercredi soir. L’établissement est plongé dans une controverse depuis quelques jours concernant la suspension d’une professeure de la Faculté des arts qui a utilisé le « mot anglais commençant par n » dans un contexte académique.

« Nous assistons actuellement autour de ce dossier dans les médias et les médias sociaux à des échanges diamétralement opposés souvent irrespectueux et parfois même haineux et menaçants. Un tel climat ne fait avancer en rien la discussion. Plus il y a des tensions, plus les discours semblent devenir radicalisés et polarisés, moins un dialogue serein permettant de sortir grandi de cette crise peut s’établir », écrit le recteur Jacques Frémont.

Verushka Lieutenant-Duval a fait l’objet d’une suspension et a affronté une tempête sur les réseaux sociaux provoquée par des étudiants outrés qu’elle ait utilisé « le mot commençant par n » en anglais dans sa classe pour illustrer le concept de récupération. La professeure en histoire et théorie de l’art a présenté ses excuses par courriel à ses étudiants après qu’une étudiante aurait fait valoir qu’une Blanche n’avait jamais le droit d’employer ce mot. Elle a ensuite invité les étudiants à réfléchir « à ce qui convient pour traiter ce mot. Vaut-il mieux ne pas le prononcer parce qu’il est sensible ? Le silence ne mène-t-il pas à l’oubli et au statu quo ? ». Des échanges virulents sur les réseaux sociaux ont suivi et prennent de plus en plus d’ampleur. Des attaques et des menaces envers la professeure de même qu’envers ceux qui ont pris sa défense s’intensifient.

« L’heure est au calme et j’invite toutes celles et ceux qui souhaitent s’exprimer de le faire avec retenue pour éviter d’envenimer davantage le débat », demande le recteur dans sa lettre adressée aux « membres de la communauté universitaire ».

« On conviendra que le mépris, la diffamation et les mots irrespectueux ne sont pas de mise et ne contribuent en rien à enrichir les échanges. Ces mots peuvent difficilement mener à une conversation de qualité, conversation à laquelle nous aspirons une fois que la tempête actuelle sera passée. Car ne vous méprenez pas : je souhaite que ce débat ait bel et bien lieu », a écrit le recteur, qui ajoute que « les questions souvent troublantes doivent être abordées avec doigté, même dans nos milieux académiques ».

Les pétitions sur la controverse se multiplient depuis. Trente-quatre professeurs de l’Université d’Ottawa se sont portés à la défense de leur collègue et, de façon plus large, de la liberté d’expression, dans une lettre intitulée « Libertés surveillées ». Ces professeurs conviennent qu’il faut faire preuve de sensibilité dans l’enseignement, mais ajoutent qu’il est inévitable que l’université, comme lieu de débat, puisse par moments heurter des sensibilités.

Une autre pétition, signée par 600 professeurs de plusieurs universités, a condamné la réaction du recteur Jacques Frémont et du doyen de l’Université d’Ottawa, Kevin Lee, selon qui le mot est « offensant et il est totalement inacceptable de l’utiliser dans nos salles de classe ainsi que sur notre campus ».

Mardi, dans une autre pétition qui circule sur l’internet, des centaines de professeurs reprochent à leurs 34 collègues d’appuyer Mme Lieutenant-Duval et écrivent que « toute personne qui souhaite utiliser ce mot peut le faire librement. Allez-y. Cependant, étant donné la nature dialectique du racisme et de la suprématie blanche, il continuera d’y avoir des personnes qui s’opposeront à l’utilisation de ce mot et confronteront ceux et celles qui insisteront sur leur droit de l’utiliser ».

