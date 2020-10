« Jamais je n’aurais cru que mon frère partirait avant moi, aussi soudainement », chuchote Fabien Tremblay. Samedi après-midi à Longueuil, un vélo fantôme a été installé à la mémoire de René Tremblay, à l’endroit exact où il a été happé mortellement en juillet dernier lors d’une balade à vélo.

Parents et proches de René Tremblay, ainsi que des cyclistes attristés par les circonstances du décès, se sont présentés à Longueuil pour lui rendre hommage. Ils étaient plus de 70 réunis sur le boulevard Jacques-Cartier Ouest, près de la rue Ste-Hélène. C’est ici qu’une collision a coûté la vie à M. Tremblay le 23 juillet.

« On ne peut pas s’imaginer comment c’est une forme importante de guérison pour moi. Cette cérémonie, ça va m’aider à passer au travers », explique le frère de la victime.

Adepte du vélo, René Tremblay s’en servait comme moyen de transport. Il a appris à ses nièces à pédaler, leur a offert leur premier petit vélo. Présentes à la cérémonie, elles ont versé quelques larmes à la vue du bicycle blanc orné de fleurs. Résidant du coin, Fabien Tremblay passe chaque jour près de l’endroit où le drame est survenu.

Je revois encore les taches de sang. J’y pense le soir en me couchant. C’est terrible de mourir comme ça. Et pour les proches, c’est difficile à surmonter, cette mort injuste et soudaine. Fabien Tremblay, frère de René Tremblay

Les funérailles de René Tremblay devaient être célébrées le 10 octobre. Elles n’ont toujours pas eu lieu dû aux restrictions sanitaires, explique le frère endeuillé. « Une partie de la famille demeure au Saguenay, donc on évite de se réunir et c’est constamment repoussé. C’est pour ça qu’aujourd’hui, ça fait du bien. »

« J’ai encore beaucoup de colère. Je ne le prends pas, ce qui est arrivé. On dirait que René va rentrer à la maison d’une minute à l’autre », souffle Sophie Saint-Martin, sa conjointe. Le lieu de l’accident n’est pas suffisamment éclairé la nuit, juge celle qui a partagé la vie du défunt pendant huit ans. « Je veux du changement », lâche-t-elle, en espérant que cette tragédie soit source de réflexion pour les automobilistes.

Encore « beaucoup de travail à faire »

Le vélo blanc inauguré samedi à Longueuil est le onzième à être mis sur pied par Vélo Fantôme depuis sa fondation, en 2013. C’est toutefois le premier sur la Rive-Sud de Montréal. D’autres ont notamment été installés sur la voie Camillien-Houde, dans la foulée des cas très médiatisés de Clément Ouimet en 2017, ou encore de Mathilde Blais en 2014, sur la rue Saint-Denis.

« Notre but, c’est de sensibiliser les usagers de la route aux dangers qui nous entourent, et à la responsabilité qu’ils ont d’avoir un volant, d’avoir une voiture qui pèse plusieurs tonnes, versus des individus vulnérables à vélo ou à pied », explique le porte-parole de l’organisme, Laurent Deslauriers. Celui-ci ajoute que tous les paliers de gouvernement ont un rôle à jouer pour diminuer le nombre de collisions mortelles.

C’est autant une question d’aménagements que du code la route. On est tous impliqués. On a tous un rôle à jouer. Laurent Deslauriers, de Vélo Fantôme

Malgré le fait qu’il reste « encore beaucoup de travail à faire », Laurent Deslauriers demeure optimiste. « La multiplication des initiatives en transport actif, ça fait évoluer le traitement politique des dossiers. Il y a du progrès en général, et il y a des bons coups qui se font, mais on est encore loin du compte », dit-il.

Selon lui, il faudrait parler de « violence routière ». « On n’accepte pas, dans notre société, que les gens soient victimes de violence. Mais il y a plus de décès sur la route que pour bien des maladies, et bien des situations violentes. C’est le temps d’appeler ça de la violence routière », martèle M. Deslauriers. Vélo fantôme souhaite d’ailleurs étendre ses activités dans le reste du Québec dans un futur rapproché. « La pratique du vélo se multiplie et il y a des décès un peu partout dans la province », conclut le responsable.