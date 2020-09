Un menu «de mauvais goût»

« Lichi Mwa Lku », « Bonne petite noune », « Viet Kong » : les noms sur le menu du restaurant Pho King Bon font jaser, et pas qu’à l’Office québécois de la langue française (OQLF). De nombreux membres de la communauté vietnamienne reprochent au bistro d’utiliser leur culture et leur langue de façon dégradante, alors qu’une pétition demandant la modification du menu a rassemblé plus de 6000 signatures. Le propriétaire a présenté ses excuses lundi.