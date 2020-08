Rentrée scolaire: les Québécois moins inquiets que les autres Canadiens

(Ottawa) Depuis le début de la pandémie, la COVID-19 semble moins inquiéter les Québécois que les Canadiens des autres provinces à en croire les sondages. Et c’est ce que relève, une fois de plus, un sondage mené conjointement par la firme Léger et l’Association d’études canadiennes sur l’attitude des citoyens à l’égard de la rentrée scolaire en temps de pandémie.