(Montréal) Les prévisions météorologiques émises mercredi matin par Environnement Canada ne contiennent plus d’avertissements de chaleur pour le Québec, mais ceux-ci sont maintenus pour les trois provinces des Maritimes.

La Presse canadienne

Les météorologues de l’agence fédérale prédisent notamment pour la région de Montréal du temps beau et chaud jusqu’à dimanche prochain, avec des humidex inférieurs à ceux des derniers jours. Le mercure oscillera entre 27 et 29 degrés Celsius et l’humidex prévu le plus élevé s’établira à 34, ce mercredi.

Au Nouveau-Brunswick, l’avertissement de chaleur risque d’être en vigueur jusqu’à jeudi, car pour les 48 prochaines heures, des humidex de 37 sont prévus à Bathurst et Fredericton et de 39 à Moncton.

En Nouvelle-Écosse, l’humidex atteindra 37 mercredi et jeudi à Halifax et il s’élèvera à 38 à Charlottetown, à l’Île-du-Prince-Édouard.