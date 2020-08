Pépins pour faire rentrer des animaux domestiques de Chine

Ils devaient rapatrier de Chine plus de 100 chiens et chats, interdits sur les vols chinois. Finalement, les expatriés canadiens et américains qui avaient nolisé un Airbus A380 pour l’opération n’ont pas réussi à faire rentrer les petites bêtes en Amérique du Nord.