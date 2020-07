Dans la région de Montréal, les températures s’élèveront respectivement à 29 et 27 degrés Celsius mardi et mercredi.

Environnement Canada a levé les avertissements de chaleur émis il y a quelques jours avant le début d’un autre épisode de temps chaud et humide.

La Presse canadienne

Cependant, même si l’agence fédérale prévoit des températures légèrement plus basses et de l’air plus sec, le facteur humidex demeure présent dans les prévisions météorologiques des deux prochains jours.

Ainsi, dans la région de Montréal, les températures s’élèveront respectivement à 29 et 27 degrés Celsius mardi et mercredi, avec un humidex de 35 et de 33. Les températures maximales prévues pour jeudi et vendredi sont de 26 degrés.

Des conditions semblables prévaudront à Québec, Gatineau, Trois-Rivières et Sherbrooke, mais les températures maximales et les humidex seront légèrement plus bas qu’à Montréal, selon Environnement Canada.

Dans toutes ces régions, les météorologues prévoient des possibilités d’averses de 40 % à 60 % jusqu’en milieu de semaine et une alternance de soleil et de nuages lors des journées suivantes.