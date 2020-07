Quand le pergélisol fond

Début juin, un gigantesque réservoir de carburant en Sibérie a cédé et déversé des millions de litres de diesel dans une rivière et un lac. La catastrophe est due à la fonte du pergélisol arctique, à cause du réchauffement de la planète. Un problème qui menace aussi les infrastructures canadiennes, observent les experts.