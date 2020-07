La vague de chaleur accablante se poursuit sur le Grand Montréal, a averti Environnement Canada dimanche matin.

Philippe Teisceira-Lessard

La Presse

L’air chaud continuera de peser sur la région jusqu’à mardi.

>>> Consultez les prévisions d'Environnement Canada

« Les valeurs combinées de température et d’humidité produiront un facteur humidex qui atteindra ou dépassera 40 » ce dimanche, a indiqué l’agence fédérale. « Les températures resteront chaudes lundi, mais l’humidité et le facteur humidex seront moins élevés avec des valeurs entre 35 et 40. »

La température ressentie n’est pas passée sur la barre des 30 pendant la nuit de samedi à dimanche, selon les instruments de mesure météorologiques installés à l’aéroport Montréal-Trudeau.

« La chaleur extrême affecte tout le monde. Buvez beaucoup d’eau, même avant de ressentir la soif, et restez au frais », a indiqué Environnement Canada. « Vérifiez l’état des personnes âgées de votre famille, vos amis et voisins. Assurez-vous qu’ils sont au frais et boivent de l’eau. Réduisez vos risques liés à la chaleur. Organisez vos activités extérieures pendant les heures les plus fraîches de la journée. »