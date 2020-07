(Montréal) L’épouse du premier ministre François Legault exhorte les hommes du Québec qui font preuve d’un comportement respectueux à l’égard des femmes à dénoncer ceux qui négligent un tel respect.

Jean-Philippe Denoncourt

La Presse canadienne

Dans un message publié sur Instagram, Isabelle Brais demande à ceux qu’elle appelle des chevaliers, des princes et des gentlemen de s’insurger contre ceux qu’elle désigne comme étant leurs frères déviants.

À son avis, ces derniers salissent la réputation des autres hommes et les embarquent dans leur « bateau de merde », selon son expression.

Isabelle Brais ajoute qu’elle déteste ce qu’elle entend ces temps-ci.

Depuis plusieurs jours, des allégations de violences sexuelles et de comportements déplacés déferlent sur le web et visent notamment des personnalités publiques, dont les musiciens Yann Perreau, Maybe Watson, Bernard Adamus, David Desrosiers et Kevin Parent, mais aussi l’animatrice et comédienne Maripier Morin.

À la fin de son message, Isabelle Brais écrit à ses destinataires : « J’aimerais tellement entendre ce que vous avez à dire ! »

Lundi, lors de sa conférence de presse dédiée à la lutte à la pandémie de COVID-19, le premier ministre Legault a salué les gens qui ont eu le courage de dénoncer, affirmant que cela aidait les gens à être plus sensibles au phénomène. Il a ajouté que le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, travaillait actuellement à rendre le processus judiciaire moins difficile pour les victimes d’agressions sexuelles.

Isabelle Brais est en couple avec François Legault depuis 29 ans ; ils ont eu deux enfants.