(Moscou) Des géants du commerce électronique russe, dont l’activité a explosé depuis le début de la crise du coronavirus, ont rendu hommage avec un monument à leurs coursiers, qui ont pourtant récemment protesté contre leurs conditions de travail. L’« Amazon russe », Ozon, plusieurs chaînes de supermarchés et le service de livraison de repas Delivery Club ont érigé ce monument aux coursiers dans le sud de Moscou pour « honorer leur contribution dans la lutte contre la pandémie de coronavirus », selon un communiqué. À Moscou, « plus de 60 000 coursiers ont travaillé pendant le confinement, alors que la demande de services de livraison a explosé », ont indiqué les groupes. Le commerce en ligne a atteint des niveaux records depuis le début le 28 mars d’un confinement de plus d’un mois, les groupes de livraison embauchant à tour de bras de nouveaux coursiers pour répondre à la demande. Dans les rues de Moscou, les voitures ont alors disparu au profit d’essaims de livreurs parcourant la mégapole à vélo, en métro ou en trottinette, pour livrer courses, colis et repas.

— Agence France-Presse