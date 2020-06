(Montréal) Une marche est en cours au centre-ville de Montréal pour dénoncer la réforme du Programme de l’expérience québécoise (PEQ).

Louise Leduc

La Presse

En vertu de cette réforme annoncée en mai, les étudiants étrangers, de même que les travailleurs étrangers temporaires, devront désormais avoir une plus grande expérience de travail pour espérer y avoir accès.

Des députés libéraux et de Québec solidaire appuient les protestataires, dont Gaétan Barrette, Manon Massé, Gabriel Nadeau-Dubois, Christine St-Pierre, Paule Robitaille, Kathleen Weil et Andrés Fontecilla, de Québec solidaire.

Plus tôt en juin, les universités québécoises ont réclamé une clause de droits acquis pour que les étudiants étrangers déjà scolarisés au Québec ou qui arriveront à l’automne ne soient pas exclus. Le gouvernement québécois entend notamment réclamer un à deux ans d’expérience de travail aux étudiants de l’étranger avant qu’ils puissent espérer profiter du PEQ, un programme d’immigration qui est souvent une voie d’accès à la résidence permanente.

Le PEQ permet à des étudiants et travailleurs étrangers déjà établis dans la province d’obtenir rapidement un certificat de sélection du Québec, en vue d’accéder à la résidence permanente.

Au début de cette saga, en novembre, la réforme proposée menaçait de renvoyer des centaines de travailleurs temporaires et étudiants étrangers dans leur pays d’origine en raison d’un resserrement rétroactif des conditions d’admissibilité au programme. En théorie, le but était d’arrimer les candidats à l’immigration aux besoins économiques spécifiques du Québec, mais la liste des domaines privilégiés comportait de nombreuses aberrations. Devant l’indignation générale, le premier ministre François Legault était lui-même intervenu pour suspendre la démarche du ministre de l’Immigration de l’époque, Simon Jolin-Barrette.

Le gouvernement a depuis renoncé à sa liste controversée, ouvrant le programme à tous les domaines de formation et d’emplois, et la réforme est maintenant pilotée par Nadine Girault, qui a pris la tête du ministère de l’Immigration plus tôt cette semaine.

– Avec La Presse canadienne