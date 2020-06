« Plus d’enfants vont jouer près des voitures dans les entrées, les ruelles et certaines rues souvent tranquilles », rappelle l’Hôpital de Montréal pour enfants.

Comme bien des Québécois resteront chez eux cette année et que bon nombre de camps d’été ont été annulés, l’Hôpital de Montréal pour enfants rappelle aux citoyens d’être particulièrement prudents avant de prendre place dans leur voiture.

Louise Leduc

La Presse

« Avant de prendre votre voiture, faites-en le tour pour vous assurer qu’il n’y a pas d’enfants à proximité. N’oubliez pas que les enfants jouent partout, y compris derrière les voitures. Prendre quelques secondes de plus pour vérifier peut faire une immense différence. Ralentissez et évitez les distractions. Des enfants peuvent surgir de derrière les voitures et s’élancer dans la rue à l’improviste. Respectez les limites de vitesse et soyez prêt à ralentir à tout moment. »