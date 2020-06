L'évolution de la chevelure de Justin Trudeau

Vous trouvez votre chevelure terne et sans vie ou encore hirsute et hors de contrôle ? Vous n’êtes pas seul ! Même celle du premier ministre Justin Trudeau n’a pas échappé à une croissance exponentielle au cours des dernières semaines, comme on a pu le constater lors de ses points de presse quotidien. De son propre aveu, il n’a jamais eu les cheveux aussi longs depuis sa période universitaire.