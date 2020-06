Racisme envers les autochtones: «Cette grande mobilisation-là, on ne l’aura pas»

Lorsqu’elle observe ce qui se passe aux États-Unis, Michèle Audette, ex-commissaire de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées au pays, ne peut s’empêcher de ressentir une certaine amertume : un tel soulèvement populaire ne surviendra pas chez nous pour dénoncer le racisme que vivent les autochtones. Le racisme systémique existe au Québec et François Legault doit le reconnaître, croit-elle. Entrevue.