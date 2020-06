(Toronto) Le directeur de la police de Toronto a créé la surprise, lundi, en annonçant qu’il quitterait ses fonctions cet été — avant l’expiration de son mandat, prévue l’an prochain.

La Presse canadienne

Mark Saunders, un vétéran de 37 ans au Service de police de Toronto, n’a pas fourni de motifs pour son départ anticipé, le 31 juillet prochain. Il a simplement indiqué qu’il avait hâte de passer plus de temps avec sa famille, avant de relever de nouveaux défis. M. Saunders, qui a subi une greffe de rein en 2017, a assuré que sa santé n’avait pas été un facteur dans cette décision.

Le chef Saunders, qui a dû affronter au cours de son mandat de cinq ans quelques affrontements avec certaines des communautés les plus marginalisées de la métropole canadienne, a déclaré lundi qu’il ne partait pas le cœur lourd. « Depuis le début, j’ai vu cette organisation grandir, apprendre, écouter et servir la quatrième plus grande ville du continent nord-américain et la ville la plus diversifiée au monde », a-t-il déclaré en conférence de presse.

M. Saunders avait été nommé directeur du Service de police de Toronto en avril 2015, succédant à l’actuel ministre fédéral de la Sécurité publique, Bill Blair. Son mandat de cinq ans avait été prolongé jusqu’en 2021, malgré quelques affrontements très médiatisés avec la communauté LGBTQ, en particulier lors de l’enquête sur un tueur en série qui ciblait des hommes gais de Toronto.

Les manifestations du week-end dernier en faveur du mouvement « Black Lives Matter » se sont déroulées pacifiquement à Toronto. On y a même vu le chef Saunders, qui est noir, poser un genou au sol avec les manifestants qui réclamaient la fin du profilage racial, de la brutalité policière et du racisme systémique. En annonçant son intention de démissionner, lundi, le chef Saunders a d’ailleurs rendu hommage à sa ville et ses citoyens.