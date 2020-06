L’auteur et conférencier Jean-Marc Chaput est mort samedi des suites d’un cancer à l’âge de 89 ans, selon des membres de sa famille.

La Presse canadienne

Il laisse dans le deuil cinq enfants et son épouse Céline.

Jean-Marc Chaput est reconnu comme le pionnier des conférenciers sur le leadership et le management au Québec.

Plusieurs personnes ont rendu hommage à ce motivateur hors pair sur les réseaux sociaux.

« J’ai eu le privilège de côtoyer celui que je surnommais le pionnier de la motivation positive. Je me souviens de son franc-parler et son humour. Jean-Marc Chaput a eu une incidence sur la vie de milliers de personnes. Il a été et sera toujours pour moi, un allumeur de conscience qui nous rappelle que nous avons le pouvoir de changer les choses » a écrit l’animatrice Chantal Lacroix.

Le conférencier Marc-André Morel a également tenu à souligner l’influence positive qu’avait Jean-Marc Chaput chez les personnes qu’il côtoyait :

« Il a inventé le métier. Une légende, un géant et un monument qui a inspiré des millions à oser, lâcher les " brakes " », s’enthousiasmer, mordre à pleines dents dans la vie et devenir un meilleur humain. On ne t’oubliera pas " sacrafaïsse ". Tu peux partir en paix, tu l’as posé ta pierre, comme tu nous l’exhortais si bien », a écrit monsieur Morel sur sa page Facebook.

Dans une autobiographie publiée il y a quelques années, Jean-Marc Chaput avait écrit qu’en 40 ans de carrière publique, il avait donné plus de 6000 conférences, séminaires et spectacles, avait écrit trois livres et enregistré 8 disques.