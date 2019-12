Une bonne bordée de neige tombera sur tout le sud du Québec d’ici mardi soir, faisant le bonheur des amateurs de sports d’hiver tout en compliquant les conditions routières.

Philippe Teisceira-Lessard

La Presse

Après une matinée de grésil et de pluie verglaçante, Montréal a rejoint ce midi le reste de la vallée du Saint-Laurent sous les flocons.

« On prévoit des accumulations totales de neige de 15 à 20 centimètres de lundi après-midi jusqu’à mardi soir », indique Environnement Canada. « De plus, les vents modérés à forts du secteur est pourraient réduire la visibilité par moments dans la poudrerie, surtout dans les secteurs exposés. »

Cette prévision est valide de Montréal à Québec, ainsi que dans les régions environnantes : les Laurentides, l’Estrie, la Mauricie et la Beauce devaient elles aussi être couvertes par un manteau blanc.

Le premier ministre Justin Trudeau a incité les citoyens à demeurer vigilants dans leurs déplacements.

Le ministère des Transports du Québec (MTQ) a assuré qu’il veillera sur les 32 000 kilomètres de route sous sa responsabilité malgré le temps des Fêtes.

« Les équipements nécessaires seront déployés sur le réseau routier afin de limiter l’accumulation de neige sur la chaussée et d’appliquer les produits fondants ou abrasifs nécessaires. Par la suite, le Ministère mettra en œuvre les moyens appropriés afin que la chaussée soit dégagée de toute neige et de toute glace le plus rapidement possible », a-t-il indiqué dans un communiqué. « Les usagers de la route devront faire preuve d’une grande prudence et adapter leur conduite en fonction des conditions routières. »

Chaque hiver, l’hiver coûte plus de 300 millions au MTQ, qui étend près de 2 000 000 de tonnes de sel et de gravier sur les routes.

Pluie et grésil

En matinée, les précipitations glacées sur Montréal ont causé des maux de tête à bien des voyageurs.

La Sûreté du Québec (SQ) déplorait une dizaine de sorties de routes sur le réseau autoroutier de Montréal, sans toutefois que quiconque ait été blessé.

Environ 90 vols ont été annulés à l’Aéroport international Montréal-Trudeau, notamment plusieurs liaisons avec Toronto et d’autres villes canadiennes.

> Consultez la liste des départs et des arrivées à l’aéroport international Montréal-Trudeau

La porte-parole de l’administration aéroportuaire, Marie-Claude Desgagnés, relève également « un certain ralentissement » des opérations en raison du dégivrage des appareils.

À l’aéroport international Jean-Lesage de Québec, seulement quatre vols étaient identifiés comme annulés tôt en matinée.

La piste cyclable du nouveau pont Champlain a été fermée pour deux jours en raison de la météo. Elle a été inaugurée il y a une semaine.