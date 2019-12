(Montréal) Les Québécois ont fait preuve d’une grande générosité à l’occasion de La guignolée des médias cette année, l’organisme ayant rapporté lundi avoir recueilli 2,89 millions en dons à ce jour et « des milliers de kilos » de denrées.

La Presse canadienne

Les fonds recueillis en 2019 sont en hausse de 352 000 $ par rapport au total des dons de l’an dernier à pareille date, soit 14 %.

Les organisateurs croient avoir de bonnes chances de dépasser le record de 3,3 millions étant donné que la collecte se poursuit jusqu’au 24 décembre.

Les dons, tant monétaires qu’en denrées, continuent d’être acceptés dans les pharmacies Jean Coutu, les supermarchés Provigo et Maxi ainsi que dans les bureaux du courtier immobilier Via Capitale.

La population est également invitée à faire des dons monétaires sur le site web, par téléphone auprès de Ticketpro ou en textant REMPLIR au 20222 pour donner 10 $.

La guignolée des médias vise à amasser des denrées et des dons afin de venir en aide aux plus démunis. L’opération se déroule depuis le 25 novembre et son point culminant était la collecte de rue qui a eu lieu jeudi dernier.