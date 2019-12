Des composés allergènes dans des crèmes et onguents

(Montréal) Plus des trois quarts des crèmes et onguents corticostéroïdes vendus sous prescription au Canada pour le traitement des dermatites contiennent des produits potentiellement allergènes, révèle une étude qui vient d’être publiée dans le Journal of Cutaneous Medicine and Surgery par des chercheuses de la Faculté de médecine de l’Université Laval.