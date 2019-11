Le premier ministre François Legault a annoncé que les travaux de réparation du réseau électrique pourraient prendre plus de temps que prévu dans trois secteurs du sud du Québec.

Raphael Pirro

La Presse

Il s’agit des secteurs du Richelieu, des Laurentides-Lanaudière ainsi que de la Beauce. En ces endroits, les travaux pourraient s’étendre au-delà de la fin de semaine, et jusqu’en début de semaine prochaine.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Le premier ministre François Legault et le PDG d'Hydro-Québec Éric Martel ont fait le point sur les pannes de courant samedi.



« On est dans la pire situation depuis la fameuse crise du verglas de 1998, a-t-il déclaré lors du point de presse tenu au siège social d’Hydro-Québec, à Montréal. Mais les choses s’améliorent beaucoup plus rapidement qu’en 1998. »

M. Legault s’est réjoui du travail d’Hydro-Québec, dont les équipes ont réglé autour de la moitié des pannes de courant, dont le chiffre à 13 h s’établissait à 398 107. À son pic, le nombre de clients sans électricité était d'environ 990 000.

PHOTO JESSICA GARNEAU, LA TRIBUNE Un arbre est tombé sur cette résidence de Lennoxville, vendredi

Trois régions affectées

Le secteur du Richelieu est un des coins les plus affectés de la province. Les dommages s'étendent jusqu'en Montérégie, en Estrie et au Centre-du-Québec.

« Autour des villes de Granby, de Sherbrooke, de Drummondville, beaucoup de poteaux sont tombés, a dit M. Legault. Ça va prendre quelques jours avant que le courant soit rétabli. »

Ensuite, les régions de Lanaudière et des Laurentides ont subi leur lot de dégâts. Cela inclut l’Assomption, autour de Saint-Donat, Val-Morin, ainsi que Lachute. « Là aussi, beaucoup de poteaux sont tombés, a-t-il ajouté. Ça pourrait aller plus loin que dimanche soir. »

Finalement, la Beauce en aura aussi pour quelques jours avant que la situation revienne à la normale. « Dans les autres régions, la grande majorité des résidences devraient être rebranchées [bientôt]. »

Des centres d’hébergement ouverts

Des centres d’hébergement pourraient accueillir « tous ceux qui veulent aller se réchauffer, aller se nourrir, aller dormir », a ajouté le premier ministre.

Le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Jonatan Julien, collaborerait actuellement avec des municipalités affectées pour que de tels services puissent être offerts.

PHOTO CAROLINE GRÉGOIRE, LE SOLEIL La ministre de la Sécurité publique Geneviève Guilbault et le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles Jonatan Julien en mêlée de presse, samedi matin.

M. Legault y est allé de certaines recommandations sanitaires pour les gens qui vivent sans électricité. « Si vous avez des doutes, ne consommez pas la nourriture qui n’a pas été refroidie pendant plus de 24 heures. » Il a aussi rappelé de ne pas se servir des poêles à gaz et des barbecues pour se réchauffer à l’intérieur des maisons.

La lourdeur des travaux

C’est une tâche plutôt longue et ardue à laquelle se prêtent les monteurs de ligne en ce moment.

Selon le président d’Hydro-Québec, Éric Martel, qui accompagnait M. Legault lors du point de presse, il y a 250 poteaux à remonter ou à reconstruire sur le territoire. « Remplacer un poteau ça prend entre cinq et sept heures avec deux monteurs, dépendamment des conditions dans lesquelles ils travaillent », a déclaré M. Martel.

Toujours selon le président d’Hydro-Québec, il y a 300 000 fils qui jonchent le sol au moment d’écrire ces lignes. De plus, il y a 2500 « cas de végétation », c’est-à-dire des cas où des arbres se sont affaissés sur des fils. Dans ces cas, le travail est encore plus long, car il faut d’abord déplacer les arbres en question avant le raccordement.

PHOTO HUGO-SEBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Un arbre déraciné par les grands vents dans le parc Molson, à Montréal

Pannes d’électricité

Un grand nombre de foyers québécois demeuraient privés d’électricité, samedi. Vers 13 h, Hydro-Québec faisait état de 4089 pannes touchant près de 398 107 clients.

Les régions de la Montérégie (74 646 clients), de Chaudière-Appalaches (67 628 clients), de la Capitale-Nationale (38 602 clients), de la Mauricie (42 451 clients) et des Laurentides (56 758 clients) étaient les plus durement touchées.

Hydro-Québec a aussi reçu des renforts puisque neuf équipes du Nouveau-Brunswick sont déjà actives pour aider leurs collègues québécois. Des équipes du Michigan doivent aussi arriver en soirée, a dit le ministre.

« On a une force de frappe très très très importante. On le voit dans les corrections des 12 dernières heures. On a vu une réduction très importante », a mentionné le ministre.

– Avec La Presse canadienne