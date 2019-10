La présidente de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, Régine Laurent.

Alors que le système de protection de la jeunesse « était envié de par le monde à ses origines », il est aujourd’hui « malade » et « désuet » et il faut le revoir.

Louise Leduc

La Presse

Régine Laurent a lancé mardi matin la Commission spéciale pour les enfants et la protection de la jeunesse, mise en place dans la foulée de la mort tragique de la fillette de Granby, ce printemps.

En protection de la jeunesse, le Québec doit avoir « des services rapides et humains » afin que « chaque enfant ait une enfance heureuse et une adolescence épanouie », a souligné Mme Laurent d’entrée de jeu.

Au cours des prochains mois, des jeunes, des familles, des intervenants, des spécialistes et des organismes seront entendus. Ensemble, ils jetteront « un regard critique mais surtout constructif » sur les services de protection de la jeunesse, sur la loi qui les encadre, sur les tribunaux et sur les services sociaux en place.

« Ce n’est pas la Commission Laurent, c’est la commission des enfants » a dit la présidente, bien que le raccourci continuera sans doute d’être utilisé.

Entre autres commissaires se trouvent la députée et psychologue Hélène David et le député Andrés Fontecilla, de Québec solidaire.

La commission entreprend ses travaux à Montréal, pour ensuite se rendre notamment à Sept-Îles et Québec.

La réalité des autochtones sera particulièrement prise en compte, en s’appuyant sur les travaux de la Commission d’enquête sur les relations entre les autochtones et certains services publics ainsi que sur les résultats de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.