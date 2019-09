L’ouragan Dorian a repris des forces et est passé en catégorie 2, samedi après-midi, alors qu’il s’approche du Canada, selon le Centre national des ouragans des États-Unis.

Janie Gosselin

La Presse

« Des bandes de pluie forte à l’avant de l’ouragan Dorian touchent déjà le sud des Maritimes », a précisé Environnement Canada dans son dernier bulletin.

Dorian s’approche rapidement de la Nouvelle-Écosse et doit toucher terre près d’Halifax dès samedi soir. Des avertissements d’ouragan étaient en vigueur pour le littoral sud, le centre et l’est de la Nouvelle-Écosse et l’ouest de Terre-Neuve samedi après-midi.

Plus de détails à venir.