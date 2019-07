 Bibliothèques publiques: un mouvement pour abolir les frais de retard 

Baie-Comeau n'a pas encore chiffré l'effet de l'abolition sur la fréquentation de sa bibliothèque, mais à voir le va-et-vient au comptoir, Marie Amiot anticipe une hausse de l'achalandage et des prêts.

« Pour moi, c'était la réponse à quelque chose d'illogique sur lequel je n'arrivais pas à mettre le doigt. On veut que les gens viennent à la bibliothèque, que ce soit accessible, mais s'ils rapportent des livres en retard, on leur donne une tape sur les doigts. Il y avait un non-sens », explique Marie Amiot.

Depuis décembre, l'établissement ne facture plus de frais pour les livres retournés en retard. Marie Amiot dit en avoir eu l'idée après avoir assisté à une conférence du directeur de la bibliothèque de Columbus, en Ohio, sur l'élimination des amendes. Des centaines d'établissements américains ont décidé de les abolir, constatant qu'ils pénalisaient principalement les usagers des secteurs les plus défavorisés.

« Les livres reviennent. On n'a pas de problème », assure Marie Amiot, responsable de la culture et de la bibliothèque à la Ville de Baie-Comeau.

« Ce qu'on constate, c'est que des gens qui ne venaient plus sont revenus. »

« On a aussi remarqué que les gens prennent plus de livres. Avant, ils se disaient : "Je n'en prendrai pas trop, parce que je me connais, si je suis en retard, ça va me coûter trop cher" », observe-t-elle.

D'autres bibliothèques

Pour l'instant, seule Baie-Comeau a aboli les frais de retard au Québec. Mais d'autres villes devraient suivre, l'Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ) recommandant désormais de les éliminer. « Si le livre n'est pas demandé, ce n'est pas très grave si une personne le conserve deux ou trois semaines de plus. On a des collègues qui travaillent le dossier et tentent de convaincre leurs élus municipaux », dit Eve Lagacé, directrice générale de l'ABPQ.

Jointes par La Presse, les deux principales villes du Québec ont toutefois dit ne pas envisager d'imiter Baie-Comeau. « Ce n'est pas à l'heure actuelle dans les plans que la Bibliothèque de Québec abolisse les frais de retard », a indiqué Mélanie Brassard, porte-parole.

Même son de cloche à Montréal. « Ce n'est pas envisagé actuellement d'éliminer les frais de retard », a indiqué Laurence Houde-Roy, porte-parole de l'administration Plante.

La métropole dit toutefois avoir plutôt mis d'autres mesures en place pour tenter d'éliminer les barrières à l'accès aux livres. Montréal a ainsi créé un programme qui permet aux jeunes de 13 ans et moins de payer leur amende... en lisant. Pour chaque minute de lecture en bibliothèque, leur amende est réduite de 10 cents.

Les bibliothèques montréalaises accordent aussi parfois des périodes d'amnistie durant lesquelles la Ville efface l'ardoise des usagers rapportant un livre en retard. Lors d'une telle opération en 2006, un usager en a profité pour rapporter trois livres empruntés 20 ans plus tôt à la bibliothèque d'Ahuntsic.

Démunis pénalisés

« L'idée des frais de retard, c'est de permettre aux bibliothèques de retrouver leurs livres et de les remettre en circulation. Mais le désavantage, c'est que certains ne les rapporteront jamais et cesseront carrément d'aller à la bibliothèque », explique Eve Lagacé.

À Montréal, il suffit d'avoir accumulé trois dollars en frais de retard pour ne plus pouvoir emprunter de documents. Maintes bibliothécaires ont fini par constater que les frais pénalisaient principalement les usagers les plus démunis et les moins instruits.

C'est le cas de San Francisco, qui vient de décider de renoncer aux frais de retard après avoir longuement étudié la question. Dans le quartier Bayview, l'un des secteurs les plus pauvres de la ville, les comptes de 11,2 % des usagers étaient suspendus en raison de frais de retard impayés. C'est trois fois plus élevé que dans les secteurs plus huppés, comme West Portal.