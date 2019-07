 L'impasse persiste entre le maire d'Oka et le grand chef de Kanesatake 

Les tensions persistent entre le maire d'Oka et le grand chef de Kanesatake. Une première rencontre avait lieu vendredi matin avec les gouvernements, mais les deux principaux intéressés y ont participé séparément.

Le grand chef Serge Otsi Simon aurait voulu s'asseoir à une table commune avec le maire de la municipalité de la rive-nord de Montréal, mais il exigeait d'abord des excuses de ce dernier pour des propos qu'il juge racistes. Dans les dernières semaines, Pascal Quevillon a dit craindre que sa ville ne devienne enclavée si un promoteur immobilier cède 60 hectares de terrain situés dans la pinède d'Oka. Le maire a également parlé de «cabanes à pot» et de «cabanes à cigarettes».

Le grand chef s'est d'abord présenté à sa rencontre avec Sylvie D'Amours, la ministre québécoise des Affaires autochtones, et avec Marc Miller, le secrétaire parlementaire de la ministre fédérale des relations Couronne-Autochtones, à 9h au bureau du premier ministre Legault. Deux heures plus tard, il a refusé de parler et même de croiser le maire d'Oka qui avait à son tour sa réunion avec les gouvernements.

«Moi et mon conseil, on a décidé de ne pas donner d'importance au maire Quevillon. Il a dit ce matin dans les médias qu'il n'allait pas s'excuser», a expliqué le grand chef lors d'un point de presse à sa sortie de sa rencontre.