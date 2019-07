Traverse Oka-Hudson: les bateaux touchent le fond

Les traversiers qui relient Oka et Hudson touchent le fond de la rivière des Outaouais de plus en plus souvent. Le propriétaire de la traverse demande au ministère des Transports du Québec (MTQ) de procéder à des travaux de dragage pour que ses bateaux puissent continuer à faire le trajet entre les deux rives.

Trop de sable

Quand les traversiers sont au large, les capitaines n'ont aucune difficulté à naviguer. C'est plutôt lorsqu'ils approchent des quais qu'ils effleurent le fond de la rivière. À Hudson, deux ruisseaux se déversent dans la rivière de part et d'autre de la plateforme d'embarquement. Ceux-ci transportent beaucoup de sédiments, dit Claude Desjardins, propriétaire des traversiers. « Le drainage des terres agricoles et des nouveaux quartiers résidentiels, ça accélère beaucoup l'écoulement de l'eau des ruisseaux et ça transporte énormément de sable dans la rivière », explique-t-il. Du côté d'Oka, c'est le courant naturel de la rivière qui apporte des débris dans l'aire d'accostage.

Quatorze ans plus tard

Les derniers travaux de dragage datent de 2005. À l'époque, le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) avait recommandé que l'entretien du chenal soit effectué tous les 10 ans. M. Desjardins discute avec le MTQ, qui n'a toujours pas donné le feu vert aux travaux. « Nous ne sommes pas propriétaires du fond de la rivière. La traverse, c'est comme la continuité du réseau routier. C'est le MTQ qui est le promoteur », dit M. Desjardins.

Risques d'échouement

À cause des « problèmes d'ensablement », un rapport du ministère de l'Environnement préparé à la veille des travaux de 2005 signalait que « les risques d'échouement [étaient] plus fréquents dans de telles conditions ». À l'époque, le rapport affirmait même que « la sécurité des utilisateurs et du personnel du service de traversiers n'[était] pas optimale ». Richard Tremblay, l'un des capitaines, ne veut surtout pas revivre ces conditions de navigation. « On a parfois dû virer de bord tellement on grattait le fond », se rappelle-t-il. Le chenal a besoin d'être creusé, mais la situation n'est tout de même pas aussi mauvaise qu'en 2005, précise-t-il.