 Disparition du président de Savoura: la famille garde espoir 

Stéphane Roy est un « battant ». « Il ne lâchera pas, alors il est hors de question qu'on laisse tomber. Si c'était moi à sa place, il piloterait jour et nuit pour me trouver », confie son frère Daniel en entrevue avec La Presse.

Mais Daniel Roy reste optimiste et se dit « loin d'être à terre ». Une semaine et demie après la disparition de son frère et de son neveu, il s'accroche à la certitude que Stéphane et le jeune Justin sont encore en vie.

Une nouvelle étape

Avec le retrait des Forces armées, la Sûreté du Québec s'est vu confier l'affaire et la traitera comme une enquête sur des personnes disparues. La famille redoute cette décision. « On ne veut pas d'enquête sur les causes de ce qui s'est passé, on veut juste plus d'effectifs sur le terrain », lance le frère de Stéphane Roy.

Depuis la disparition de l'hélicoptère Robinson R44, l'Aviation royale canadienne a fouillé une superficie de plus de 20 000 km2. Au moyen de signaux cellulaires, l'armée a pu limiter les recherches à une zone d'environ 2200 km2. Au total, plus de 90 personnes de l'Aviation royale, de la Garde côtière canadienne, de Sauvetage et recherche aériens du Québec, de l'Association civile de recherche et de sauvetage aériens et de la SQ ont pris part aux opérations. Mais toujours aucune trace de Stéphane Roy et de son fils.

Daniel Roy « comprend que [les Forces armées] veuillent passer le flambeau, parce qu'elles ne progressent plus ». Il espère cependant que le corps de police national « fera maintenant le même travail que l'armée, avec la même vigueur ». « On ne veut pas que la SQ attende pour agir, dit M. Roy. Et présentement, c'est le message qu'ils nous véhiculent. »

Enquête et réévaluation de la SQ

Un porte-parole de la SQ, Claude Denis, a expliqué à La Presse qu'un hélicoptère a participé aux recherches hier et poursuivra son travail aujourd'hui, si les conditions météorologiques sont favorables.

« Dans les prochains jours, nos équipes de recherches terrestres et nautiques seront sur le terrain, a-t-il ajouté. Si de nouveaux éléments sont trouvés, l'opération se poursuivra. »

Une réévaluation régulière est prévue afin de déterminer la marche à suivre. On n'exclut pas de mettre fin aux recherches si aucun autre élément ne vient justifier qu'elles se prolongent. Entre-temps, « le travail d'enquête se poursuit et se poursuivra tant que les disparus ne seront pas retrouvés », a précisé l'agent de la SQ.

La famille de Stéphane Roy refuse d'attendre de nouveaux indices pour continuer les recherches aériennes. Elle a la certitude qu'il a emprunté son itinéraire habituel de leur chalet de Lac-De La Bidière jusqu'à Sainte-Sophie.