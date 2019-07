Laurent McCutcheon conduit à son dernier repos

Les deux hommes se sont connus dans les années 80 lorsque Réal Ménard était attaché politique de Louise Harel. L'ancien haut-fonctionnaire qu'était Laurent McCutcheon savait qu'un sommet sur la justice se préparait, lui qui amorçait alors un parcours pour défendre les droits des homosexuels et la diversité des genres qui s'est finalement étendu sur plus de 35 ans.

« Un de nos amis avait organisé un souper avec son conjoint, moi, Dany Turcotte et j'ai eu la chance de lui parler avant qu'il décède. Il nous avait informés qu'il avait cessé ses traitements et que c'était le début de la fin », raconte sobrement M. Ménard en entrevue à La Presse canadienne avant les funérailles.

Des personnalités publiques assisteront à la cérémonie, dont l'ex-député bloquiste Réal Ménard, qui a aussi été le maire de l'arrondissement Mercier - Hochelaga-Maisonneuve à Montréal, et qui prononcera un éloge funèbre. M. Ménard a fait partie d'un groupe restreint d'amis du défunt, rassemblés pour une dernière fois, deux semaines avant sa mort.

Un nouveau leadership

Pour Réal Ménard, il ne fait aucun doute que le style de son « confrère d'arme », un habile communicateur qui savait utiliser son réseau de contacts, a permis au mouvement de faire un virage à la fin des années 80 et au début des années 90.

« Il y avait une mouvance dans la communauté qui était plus près d'acteurs et de gens qui ne voulaient pas qu'il y ait de collaboration avec les gouvernements, qui étaient dans une attitude de confrontation et de revendications. Ils se méfiaient beaucoup des pouvoirs publics », se souvient M. Ménard.

« Laurent, je pense que son héritage a été d'inverser ce mouvement, particulièrement dans ces années-là où on était dans des revendications pour des changements législatifs. Laurent était un habile communicateur. Il était à la fois capable d'être stratège, crédible dans ses interventions auprès des gouvernements et il était capable de passer très habilement et efficacement un message quand il était au micro. »

« Il était très apprécié et reconnu par l'ensemble des partis politiques et des pouvoirs publics et c'est comme ça qu'on a enfilé sur série de victoires sur une quinzaine d'années que ce soit des modifications à la loi canadienne des droits de la personne jusqu'à l'adoption ».

Dans les médias, Laurent McCutcheon ne se vantait pas de ses bons coups, du moins pas à l'auteure de ces lignes qui l'a interviewé à maintes reprises sur près d'une vingtaine d'années, malgré une feuille de route impressionnante. Laurent McCutcheon a été président de Gai Écoute de 1982 à 2013. Il a mis sur pied la Fondation Émergence, qui favorise l'inclusion sociale des personnes homosexuelles, et contribué à créer la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie.