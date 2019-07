Une tornade a frappé Saint-Roch-de-l'Achigan

« D'un coup, ça a fait boum, boum, boum. Je ne savais pas ce que c'était, je me demandais. L'auvent a brisé. En dix minutes, il n'y avait plus rien », raconte Véronique Pelletier. Terrorisée par ce qu'elle venait de vivre, elle est allée dormir chez des amis. « Pendant une heure, je tremblais comme une feuille », ajoute-t-elle.

« Le vent a commencé, c'était incroyable, on a juste eu le temps de ramasser les affaires, se remémore Gilles Dupuis. Je me suis dit, je vais enlever mon truck de là. Je suis sorti, le vent était assez fort, j'ai perdu mes lunettes. Mon barbecue m'a frôlé la face, j'ai juste eu le temps de rentrer. » Voyant les auvents se déchirer et les arbres casser, M. Dupuis a craint pour sa vie. « Ça va vite. À un moment donné, tu te dis: ''on va y passer'' ».

Les lignes électriques arrachées pendent au sol, privant les campeurs d'électricité et d'eau courante. « On essaye d'amener de l'eau aux campeurs, les pompes ne fonctionnent pas », précise Alexandre Caron, propriétaire du camping.

Une roulotte est couchée sur le côté. Ses propriétaires l'ont échappé belle. Ils n'étaient pas dedans lors de la tempête. « On est partis mardi. Quand il pleut, on ne reste pas ici », explique Monique Leroux. Son mari a le coeur lourd. « J'ai pleuré. Ça a donné un coup. Je l'ai aimée beaucoup, ma roulotte. On était bien ici », dit-il au bord des larmes.