Un septuagénaire porté disparu à Montréal

Il portait une chemise bleue, des pantalons noirs et des souliers noirs. Il se déplace à pied, avec une canne, et il pourrait être désorienté. Le septuagénaire souffre de démence et de la maladie d'Alzheimer. La police craint pour sa santé et sa sécurité. L'homme d'origine autochtone mesure 1 m 68, pèse 52 kg, a les cheveux gris et s'exprime en français et en anglais.

Toute personne détenant de l'information concernant cette disparition peut la transmettre faire de façon anonyme et confidentielle à Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou en composant le 911.