 Une famille de Montréal remporte 65 millions au Lotto Max 

Gagner un million à la loterie est déjà un coup de chance, mais il faut être béni des dieux pour remporter 65 millions deux ans plus tard.

C'est pourtant ce qui est arrivé à la famille Lanteri, de Montréal, qui a été présentée par Loto-Québec, lundi, après avoir remporté la plus grosse cagnotte jamais tirée au Canada, soit les 65 millions mis en jeu à la loterie Lotto Max.

Giuseppa Lanteri et Nunzio Lanteri, qui avaient remporté un million lors du tirage de l'Extra, le 20 janvier 2017, avaient partagé le lot avec leurs deux enfants, Jane et Salvatore Lanteri.

Le montant de 65 millions, remporté par les quatre membres de la famille, a de nouveau été partagé, cette fois en huit au sein de la famille immédiate.

Les membres de la famille, étonnamment calmes au moment de la remise du prix, ont surtout fait part de projets de voyages, notamment un tour de l'Italie, d'où ils sont originaires, et de l'île Maurice, pays d'origine du conjoint de Jane Lanteri.

La propriétaire du dépanneur de Ville-Émard, Martine Guérin, qui a vendu le billet gagnant, recevra pour sa part 650 000 $, soit 1 % du lot, comme le prévoit la convention avec les détaillants.

Mme Guérin a dit avoir surtout l'intention d'investir dans son commerce et, plus tard, peut-être de se « gâter un peu. »