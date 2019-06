 Un nid-de-poule profond de deux mètres se forme sur une bretelle d'autoroute 

Une partie de chaussée s'est affaissée dans une bretelle menant de l'A25 à l'A640 à Terrebonne, plus tôt aujourd'hui, laissant un trou béant profond de deux mètres.

L'impressionnante dépression a entraîné la fermeture de la sortie, nuisant à la circulation pendant l'heure de pointe du retour à la maison.

« Ça nous a été signalé en mi-journée. On est arrivés sur place et on a vu qu'il y avait un gros trou », a indiqué Bruno Lacombe, de Transports Québec. « Il y a eu des crevaisons. »

L'affaissement s'est produit à proximité immédiate d'un ruisseau et de l'eau est visible au fond du trou.

« On est en train de couler du béton dans le trou, a continué M. Lacombe. Ça devrait rouvrir demain dans la journée. »