 Inondations: «nous avons besoin de réponse», disent les habitants de Rigaud 

« Ce matin, on est venu cogner à ma porte à 11 h pour me dire de partir, que l'on changeait d'hôtel », explique, un peu contrarié, Yves Pelletier, un retraité sinistré.

Depuis près de quatre semaines, sa femme et lui étaient logés à l'Auberge du Mont Rigaud. Également sinistrés lors des inondations de 2017, ils avaient été accueillis par cette même auberge. « On connaît les lieux, on connaît tout le monde ici, je n'ai pas envie de partir. » Il ajoute : « Ils auraient au moins pu nous prévenir plus tôt. »