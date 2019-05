Inondations: Rigaud somme Québec de l'aider

À compter du 31 mai, la ville de Rigaud devra prendre à sa charge la totalité des frais d'aide à l'hébergement et à l'alimentation pour les sinistrés. Depuis plus d'un mois, 5% du territoire de la ville de Rigaud est sous l'eau. Plus de 200 personnes sont hébergées par la ville. À ce jour, les sommes engagées pour héberger et nourrir les évacués atteignent le million de dollars. Une somme prise en charge à 75% par le gouvernement.