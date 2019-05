 Sainte-Marthe-sur-le-Lac: «On ne veut pas partir, on veut rebâtir» 

Plus loin, ses voisins Rita Houle et Bernard Meunier sont du même avis.

M. Lefebvre note n'avoir jamais eu d'inondation sur son terrain en 22 ans. « C'est triste que ce soit arrivé, mais on ne veut pas partir. On veut rebâtir. »

Pour lancer la discussion, le parti a proposé hier un « Pacte Rivières ». Le plan prévoit le réaménagement des berges des rivières, le déplacement des citoyens hors des plaines inondables et une protection accrue des milieux humides. On propose une réforme pour réduire la dépendance des municipalités à la taxation foncière. Cette situation a été montrée du doigt par plusieurs experts, car elle encourage les villes à autoriser des développements en zone inondable.

Si les résidants de Sainte-Marthe sont nombreux à souhaiter réintégrer au plus vite le quartier, certains ne sont pas fermés à l'idée de jeter l'éponge, d'accepter de l'argent de la part du gouvernement et de déménager.

« C'est important de savoir si on peut reconstruire une nouvelle digue deux pieds plus élevés que la précédente, et ensuite être capable de prendre des décisions concernant les réparations ou les déménagements. Mais il est trop tôt à ce moment-ci pour répondre à cette question. »

Selon le quotidien Montreal Gazette, la mairesse Sonia Paulhus a promis aux sinistrés qui ont perdu leur maison qu'ils pourront la reconstruire. Elle mise sur la construction d'une nouvelle digue, plus haute et plus résistante, pour protéger ces habitations.

Une action collective ou deux ? Pour qui et contre qui ? Et avec quels avocats ? La confusion régnait hier parmi les sinistrés de Sainte-Marthe-sur-le-Lac.

À la fin de la semaine dernière, des résidants de Sainte-Marthe ont annoncé qu'une action collective s'organisait contre la municipalité, qu'ils accusent d'avoir fait preuve de négligence à l'égard de la digue qui a cédé le 27 avril dernier. Plus de 6000 personnes avaient alors été forcées d'abandonner leur maison.

L'avocat Gérard Samet a confirmé au cours du week-end qu'il travaillait sur ce dossier. Il a d'ailleurs animé une réunion d'information vendredi soir dernier à l'aréna de Deux-Montagnes. La rencontre a réuni quelques centaines de personnes et s'est déroulée dans le tumulte, comme en témoignent des vidéos publiées sur Facebook.

À ce moment, c'était le sinistré Patrick Hardy qui portait le projet avec Me Samet. Excédé par « l'ampleur que ça prend », M. Hardy a affirmé hier matin à La Presse qu'il s'était retiré du dossier. Il nous a redirigés vers Fannie Hébert, désormais considérée comme la porte-parole du groupe.

Celle-ci nous a toutefois indiqué qu'elle n'était plus en communication avec Me Samet et qu'elle cherchait activement un nouvel avocat. Elle a déjà communiqué avec au moins un cabinet hier.

Or, Me Samet s'intéresse de toute évidence toujours au dossier. Joint en après-midi, il a affirmé que son cabinet - Azran et Associés - analysait la situation et déciderait aujourd'hui d'une « stratégie finale » quant au dépôt ou non d'une action collective. Bien que le principal mandataire se soit retiré, « de nombreux citoyens nous demandent de continuer », nous a dit Me Samet.

Ce dernier est actuellement associé à au moins deux actions collectives, l'une impliquant des utilisateurs du train de Deux-Montagnes dont les déplacements sont perturbés par les travaux du Réseau express métropolitain et l'autre regroupant des citoyens qui craignent les impacts des travaux d'agrandissement de l'aéroport Montréal-Trudeau.

« Mal expliqué »

Nombreux sont les sinistrés de Sainte-Marthe qui ont de la difficulté à s'y retrouver. Au moins deux pages Facebook fournissent de l'information aux citoyens sur l'avancement du dossier.

L'une d'entre elles était administrée par Me Samet, mais on lui en a retiré l'accès hier soir.

On y compte des centaines de commentaires d'utilisateurs qui ne savent plus où donner de la tête.

« C'est tellement mal expliqué que les trois quarts des sinistrés ne suivent pas. Comment voulez-vous faire une action collective dans ces conditions ? » - Un citoyen

L'une des questions au coeur de la confusion concerne l'identité même des personnes représentées. Alors que Fannie Hébert affirme que l'action collective qu'elle met sur les rails concerne exclusivement les citoyens de Sainte-Marthe, celle de Me Samet semble beaucoup plus large.

Sur les réseaux LinkedIn, Facebook et Twitter, l'avocat invitait lundi soir des personnes représentant « d'autres communes inondées » à communiquer avec lui. « Notre action collective pourrait ainsi concerner tout le monde », ajoutait-il, sans pour autant préciser quel secteur il visait. Interrogé à ce sujet hier, Me Samet n'a pas souhaité confirmer si son action collective concernerait des résidants de plus d'une municipalité. Il n'a pas non plus précisé qui, de la Ville de Sainte-Marthe ou du gouvernement du Québec, était dans son viseur.

Autre rebondissement en soirée hier, deux citoyens très actifs sur les réseaux sociaux ont publié une vidéo en direct sur Facebook dans laquelle ils avançaient que Me Samet s'était retiré du dossier. L'avocat nous a toutefois affirmé que cette information était fausse.

De son côté, Fannie Hébert a affirmé qu'elle comptait reprendre le processus à zéro, sans brusquer les choses, afin, dit-elle, de laisser aux sinistrés la chance de mesurer toutes les options de dédommagement à leur disposition, notamment les subventions aux rénovations ou à la relocalisation annoncées par le gouvernement Legault.

« On veut laisser la poussière retomber », conclut-elle.