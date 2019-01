 Le Québec frappé de plein fouet par le froid et la neige 

Une vingtaine de centimètres sont attendus à Montréal et Québec, une trentaine en Estrie et en Beauce, et plus de 50 centimètres en Gaspésie.

Les vents provoquent de la poudrerie ce qui réduit considérablement la visibilité sur les routes. Dimanche midi, elle était nulle ou réduite dans plusieurs secteurs longeant le Saint-Laurent, près de la frontière américaine, et dans la grande région de Québec.

La majeure partie de l'autoroute 20 était frappée par ces conditions et des lames de neige étaient rapportées dans plusieurs secteurs. De nombreuses sorties de route ont été signalées. Aucun blessé grave n'était signalé en milieu de journée.

Le ministère des Transports a précisé que les traversiers entre Matane et Baie-Comeau et Québec et Lévis étaient inopérants.

À Montréal, la tempête perturbe le transport en commun. Les côtes de Beaver Hall, Ridgewood et Victoria ont été fermées, forçant la Société de transport de Montréal à rediriger une demi-douzaine de circuits d'autobus.

Le trafic aérien a aussi été fortement perturbé, la plupart des vols en matinée ayant été annulés ou retardés. À 13 h, la vaste majorité de ceux qui étaient annoncés en après-midi faisait l'objet d'un avis similaire.

Tout le Québec se retrouve plongé dans un froid glacial. À Montréal, un maximum de -16 °C est prévu et les températures ressenties doivent varier de -35 °C à -29 °C durant la journée.

La vague de froid ne prendra fin que mardi, selon les météorologues. Le nord du Québec, épargné par la neige, traversera aussi quelques jours de froid extrême, puisqu'on prévoit un facteur de refroidissement éolien de -40 à -50 °C par moments jusqu'à lundi.