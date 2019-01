 Des produits allergènes de marque Ottogi visés par un rappel 

Le rappel concerne des sachets et boîtes de nouilles vendus en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, en Ontario et au Québec. Les produits pourraient avoir été distribués dans d'autres provinces et territoires, précise l'ACIA.

Par voie de communiqué, l'agence indique que « les personnes allergiques aux oeufs ne doivent pas consommer les produits visés », soit les « Jin ramen spicy » de 600 g (120 g x 5), les « Jin ramen mild », de 600 g et de 120g, et les « Snack ramen » (62gx 6).

Un premier rappel avait été émis en novembre dernier, mais seulement deux sortes de paquets de nouilles figuraient sur la liste des produits visés.

Les personnes allergiques aux oeufs ne doivent pas consommer ces aliments, « puisqu'ils pourraient entraîner une réaction grave, voire mortelle », prévient-on. « L'ACIA veille à ce que l'industrie retire du marché les produits faisait l'objet du rappel ».

Aucun cas de maladie lié à la consommation de ces produits n'a été signalé jusqu'à présent.

L'ACIA conseille aux citoyens de vérifier leurs produits et de les jeter ou les rapporter en magasin s'ils sont visés par le rappel.

Ce rappel découle des résultats d'analyses effectuées par l'ACIA et l'agence gouvernementale procède présentement à une autre enquête sur la salubrité des aliments, qui pourrait entraîner le rappel d'autres produits.