Mieux vaut « attendre à demain» pour prendre la route

Aujourd'hui, les précipitations devraient cesser partout au Québec au cours de la journée, bien qu'un peu plus tard dans l'est de la province. Mais une chute rapide du mercure pourrait continuer à déstabiliser le réseau routier où la chaussée pourrait se glacer rapidement, affirme Marie-Ève Giguère, météorologue à Environnement Canada. « C'est mieux d'attendre à [demain]. Les routes, si elles demeurent glacées, le seront uniformément et elles auront eu le temps d'être entretenues », dit-elle.

Hier soir, les conditions demeuraient difficiles dans l'est de la province avec plusieurs heures de pluie verglaçante, surtout dans la région de Québec. De Québec à Matane, la route 132 et l'autoroute 20 étaient glacées ou partiellement glacées, avertissait Transports Québec. La chaussée de l'autoroute 138 était, elle aussi, enneigée jusqu'à Tadoussac. Des conditions encore plus rudes étaient observées sur la Côte-Nord jusqu'à Baie-Comeau, où la visibilité était réduite. Entre Montréal et Québec, l'autoroute 20 était partiellement glacée entre Saint-Louis-de-Blandford et Québec, selon le ministère des Transports. Même scénario sur la Transcanadienne depuis Maskinongé jusqu'à la capitale. La route 173 vers les États-Unis était glacée et enneigée.

Autre dérangement sur le réseau routier, l'autoroute 15 était fermée en direction nord à partir de Candiac, après que le conducteur d'un camion de 53 pieds eut foncé dans des panneaux de signalisation. La circulation a été déviée dans la voie sud.

Températures à prévoir

Aujourd'hui, les températures devraient chuter dans l'ensemble de la province, passant du point de congélation à des minimums près de - 10 °C et - 15 °C, avec un refroidissement éolien abaissant le tout entre - 15 °C et - 20 °C. Les températures se maintiendront entre - 10 °C et -15 °C demain, mais le ciel devrait être entièrement dégagé, précise Environnement Canada.

Lundi, un système dépressionnaire similaire à celui qu'a connu la province hier est à prévoir, avec un cocktail météorologique de pluie, de pluie verglaçante et de neige, selon les régions. Environnement Canada suit actuellement l'évolution du système.