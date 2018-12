 Le prix à la pompe sous la barre du 1 $ à certains endroits au Québec 

En outre, certaines stations à Hemmingford, en Montérégie, et à Saint-Pamphile, dans Chaudière-Appalaches, affichaient encore en soirée des prix de 99,9 cents le litre.

À Grenville, dans les Laurentides, le prix était à un certain moment de 97,5 cents, selon le site GasBuddy.

Christine Henny, à la station-service Esso à Hemmingford, estimait ne pas avoir vu un tel prix depuis au moins le début de l'année.

Sur le site essencemontréal.com, on pouvait lire que le prix moyen de l'essence ordinaire au Québec mercredi était de 108,4 cents le litre.

Selon CAA-Québec, le prix moyen à la pompe en Outaouais était de 102,9 cents.

À la Bourse de Toronto, mercredi, plusieurs sociétés énergétiques canadiennes ont connu un regain, malgré une baisse des cours du pétrole.

En plus de l'optimisme entourant la croissance mondiale, les investisseurs s'attendent à ce que les pays de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) acceptent de réduire leur production lors de leur réunion de jeudi. L'Alberta a par ailleurs accepté de réduire ses niveaux de production.

Le cours du pétrole brut à New York a reculé mercredi de 36 cents US à 52,89 $ US le baril.