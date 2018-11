Un autre diplomate canadien tombe malade à Cuba

Le nombre de victimes inclut des diplomates en poste à l'ambassade du Canada à La Havane, ainsi que leurs personnes à charge. Ils ont tous contracté une mystérieuse maladie qui provoque des vertiges, des maux de tête et des difficultés de concentration.

Affaires mondiales Canada affirme que le gouvernement continue d'enquêter sur la cause de la maladie inconnue, ajoutant dans un communiqué que : « La santé, la sécurité et la sûreté du personnel diplomatique et de leurs familles demeurent notre priorité ».

« Des examens médicaux ont confirmé qu'une autre personne est affectée par ces symptômes. Cette personne reçoit les soins médicaux nécessaires », peut-on lire dans le communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Le gouvernement du Canada annonce par ailleurs qu'il offre la possibilité à ses employés en poste à Cuba de rentrer au pays s'ils le souhaitent.

Selon le communiqué, « une délégation de hauts fonctionnaires se rendra à Cuba la semaine prochaine ». On ajoute que « rien ne porte à croire que les Canadiens se rendant à Cuba pourraient encourir des risques ».

Le gouvernement conseille tout de même aux voyageurs de consulter les avertissements que formule le Canada à leur intention et de surveiller les mises à jour.