 Rappel de plusieurs produits de la Fromagerie Les Rivières de Québec 

Les produits en cause sont différentes variétés de fromage en grains Le Quotidien (fines herbes, bbq, 3 poivres, tomates et basilic), le fromage pour poutine Le Petit Grain ainsi que trois types de cheddar (régulier, épices fines herbes et épices tomates et basilic)

Les fromages qui font l'objet de la présente mise en garde ont été fabriqués le 30 septembre dernier et offerts à la vente jusqu'au 12 octobre inclusivement. On peut les retrouver dans plusieurs établissements des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches.

Ils étaient conditionnés dans des emballages de plastique transparent. L'étiquette des produits comporte, outre leur dénomination propre, la mention Fromagerie Les Rivières.

L'exploitant procède volontairement au rappel des produits en question. Il a convenu avec le MAPAQ de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution.

Les personnes qui ont ces fromages en leur possession sont donc avisées de ne pas les consommer et de les retourner à l'établissement où elles les ont achetés. Même si les produits visés ne présentent pas de signe d'altération ni d'odeur suspecte, les consommer peut représenter un risque pour la santé. Il est à noter cependant qu'aucun cas de maladie associée à la consommation de ces aliments n'a été signalé au MAPAQ jusqu'à présent.