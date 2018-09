Y a-t-il toujours un médecin à bord des avions?

Des mythes à déboulonner et des questions qui trouvent réponse dans l'univers du voyage et de l'aviation.

«Non, malheureusement, mais ça arrive très, très souvent, explique Christian Aveline, chef de service général - Services en vol, pour la base de Montréal chez Air Canada. Et quand ce n'est pas un médecin, c'est une infirmière ou un ambulancier qui peut nous aider.»

«Par contre, il existe un service qui s'appelle Stat Med et qui nous permet d'entrer en contact avec un médecin en tout temps, peu importe où l'on se trouve. C'est ce médecin qui va nous donner les directives à suivre en vol, qui va nous guider, par exemple pour utiliser le défibrillateur. C'est à lui qu'on va transmettre les lectures des appareils et c'est lui qui va recommander ou non un atterrissage d'urgence. Le commandant à bord prendra la décision finale.» Ces médecins, situés partout sur le globe, sont spécialisés dans les conditions particulières en vol, notamment dans des cabines pressurisées.

Les agents de bord, de leur côté, reçoivent une formation de premiers soins, formation pour laquelle ils doivent se requalifier chaque année. Les appareils comptent aussi à bord des trousses médicales très complètes, pour répondre aux besoins des passagers dans plusieurs situations.